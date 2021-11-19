Девушка-подросток из Приморья стала фигурантом дела по сбыту наркотиков через Интернет

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье вынесли обвинительный приговор 17-летней девушке. Подросток проходит по серьезной статье - за сбыт наркотиков. "Клиентов" девушка находила в интернете, но, к ее сожалению, попалась с поличным.

О завершении дела сообщили в СУ СК РФ. В феврале 2021 года школьница договорилась с сообщником, чтобы забрать закладки с синтетическими наркотиками - Бонни и Клайд мира наркобизнеса собирались продавать вещества в Интернете. Фигурантка должна была следующим вечером часть оставить в тайниках, однако, забрав наркотики на улице Щитовой, была задержана сотрудниками полиции.

Наказание горе-диллер понесет по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - это покушение на сбыт наркотиков группой лиц по сговору с использованием Интернета. Суд назначил два года и шесть месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

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