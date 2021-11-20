Во Владивостоке установили ящики для сбора вещей нуждающимся

В боксы можно складывать чисты вещи в пакете. Фото: instagram.com/opencity.life

Во Владивостоке все чаще можно заметить большие яркие ящики с надписью: «Оставь мне ненужную одежду». Одежду из боксов передают нуждающимся. 20 ноября в Доме Молодежи состоялась акция, на которой передали все собранные вещи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Однако акция не единоразовая.

Внести свой вклад могут все желающие. Дать вторую жизнь вещам, которые по той или иной причине надоели или просто готовы пожертвовать для нуждающихся, можно в любое время. Главное, чтобы одежда была чистая и упакована в пакет.

Ящики для сбора одежды можно найти по следующим адресам:

Один из ящиков установили в здании ВГУЭС, вход со стороны "Андеграунда". Ящик находится во входной зоне, и чтобы оставить вещи, не придется проходить через пропускной пункт

Еще один ящик установлен в холле администрации города Владивостока по адресу Океанский проспект, 20.

Также вещи можно отвезти в офисное здание по адресу: Пушкинская, 40. Ящик стоит сразу на входе.

Еще один бокс заботливо размещен в "Олимпийце" по адресу: Батарейная, 2.

В кампусе ДВФУ ящик установлен в корпусе S.

Последний бокс установлен на входе в дом молодежи по адресу проспект 100-летия Владивостоку, 103.