Сервис ВК Работа включил Владивосток в топ городов, куда стоит переехать ради карьеры

Столица Дальнего востока вошла в пятерку самых популярных городов для карьерного взлета Фото: Антон ПИКУС

Сервис ВК Работа провел опрос, куда жители России хотят переехать ради хорошей карьеры, одним из самых популярных городов стал Владивосток.

Столица Дальнего востока вошла в пятерку самых популярных городов для карьерного взлета по результатам опроса. Лидерами также стали Москва, Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург.

Исследование показало, что больше половины россиян в настоящее время о переезде не думают, однако чуть более четверти все-таки задумываются о том, чтобы отправиться покорять другой город. 18% опрашиваемых не решили готовы ли они к смене обстановки и не смогли дать точного ответа.

Опрошенные хотели бы переехать в столичные города, а также на юг России и во Владивосток. В столице Дальнего Востока многих привлекает уровень жизни, зарплата, климат, наличие рабочих мест и возможность быстрее построить карьеру.

Хоть больше половины, прошедших опрос, мечтают о том, чтобы переехать на новое место и остаться там на постоянное место жительства, 43% привязались к местам, где выросли и ответили, что вернулись бы в родные края.

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