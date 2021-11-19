Вытекающий в море поток зловонной жижи обнаружили практически в центре Владивостока

Бухта Федорова Фото: Сергей БАЛАНОВ

Житель Владивостока обнаружил и снял на видео зловонный поток канализации, вытекающий в море в районе бухты Федорова, прямо из-под причальных стенок яхт-клуба «Семь футов». Оказалось, что Примводоканал уже проводил проверку и не обнаружил порывов, а воды назвали ливневыми. В самом яхт-клубе тоже согласны с этой версией.

Это место является любимой прогулочной зоной для многих жителей и гостей приморской столицы. Но сложно наслаждаться прогулкой, когда в воздухе стоит неприятный запах. А в воде можно различить канализационные отходы.

- Проходя мимо, обратил внимание на сброс канализационных вод. Здесь стоит жуткий, непередаваемый запах. Также видно пар и, извините меня, куски … К сожалению, таким образом загрязняется морская акватория, - рассказывает очевидец.

Проблемой заинтересовался «Приморский водоканал» и передал сообщение в «Горканализацию». По словам представителя пресс-службы, «Приморский водоканал» эксплуатирует бытовые канализации, которые идут от домов и различных учреждений. В районе «Семи футов» нет бытовой канализации, которая выходит в море. Зато там есть ливневая канализация, в которую попадают грунтовые воды или осадки.

- На видео можно заметить темные примеси, а снимающий заявил о наличии неприятного запаха. Бригада «Горканализации» выехала на место, что проверить, может произошла аварийная ситуация или прорвало трубу. Но никаких неполадок не обнаружили. Часто бывает, что ассенизаторы откачивают нечистоты и сливают все в ливневые канализации, а не везут в специально отведенные для этого места. Возможно, такая ситуация и произошла в нашем случае, - рассказали в пресс-службе «Приморского водоканала».

Специалисты не могут сказать с уверенностью, из-за чего в море начали стекать отходы. Также они отметили, что проблемы уже не было, когда на место приехала бригада.

Руководитель яхт-клуба «Семь футов» Илья Ермаков также предположил, что причина слива канализационных отходов в море заключается в ливневке. Канализационная насосная станция находится рядом с клубом, но труба, которая выходит в море, ливневая и к станции не присоединена.

- У нас в гавани выходит ливневая труба, которая собирает воды со всего Фрунзенского района. Следовательно, если где-то какая-то авария на Станюковича или на Посьетской, канализационная вода попадает в ливневку и выбегает у нас. Что с района принесло, то и всплыло. Или на Эгершельде хозяева частных домов вызывают компанию для откачки септика, а сотрудники суют в ливневку трубу и туда все спускают.

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