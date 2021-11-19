В Приморском крае более 700 тысяч человек поставили прививку от коронавируса

До выработки коллективного иммунитета осталось привиться еще 500 тысячам приморцам. Фото: Ксения Высотина

В Приморском крае полным ходом продолжается вакцинация населения. На 19 ноября 2021 года более 700 тысяч приморцев поставило прививку от коронавируса.

На фоне увеличения числа зараженных коронавирусом растет спрос на прививки. По данным Минздрава Приморья, в регион завезли более 900 тысяч вакцин.

— Несмотря на то, что в Приморье привилось 700 тысяч человек, коллективный иммунитет еще не выработан. Для его формирования необходимо, чтобы 1,2 миллиона приморцев поставили прививку от коронавируса. Пока план готов лишь на 58%, - прокомментировали в региональном Минздраве.

Приморский Роспотребнадзор отмечает, что вместе с ростом заболеваемости COVID-19 увеличивается количество больных ОРВИ. Сейчас новые случаи выявляются на 96% выше уровня эпидемиологического порога среди населения.

За прошедшие сутки в Приморском крае зафиксировали 416 новых случаев заболевания COVID-19.

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