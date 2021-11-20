Во Владивостоке наркоман с ножом устроил кровавую бойню в квартире

Во время разборки погиб один человек, еще один получил травмы. Фото: primorsky.sledcom.ru.

Настоящая трагедия произошла в Первомайском районе Владивостока накануне вечером. Ранее судимый мужчина пришел в квартиру знакомых и накинулся на присутствующих с ножом. Во врем кровавой разборки один человек погиб, еще один получил ранения. Чудом не пострадала лишь женщина, которая успела сбежать.

ЧП произошло 19 ноября на улице Надибаидзе. О случившемся сообщили обеспокоенные жители дома. На место оперативно приехали полицейские и представители СК. В квартире находился один раненный и один убитый.

Задержать подозреваемого удалось во время следственно-оперативных мероприятий. Как отмечает следственный комитет РФ по Приморскому краю, мужчина, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он пришел на разборки к знакомому из личной неприязни, однако стал наносить удары ножом не только ему, но и второму мужчине, находящемуся в квартире. Женщина успела покинуть злополучное жилище.

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

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