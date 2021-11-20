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20 ноября 2021 9:44

В Приморье дети заживо попытались сжечь щенка

От верной смерти кроху спасла добродушная женщина, малышу теперь ищут дом
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
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На пути малыша попались не только плохие люди. Фото: www.instagram.com/vernoeserdcefokino.

На пути малыша попались не только плохие люди. Фото: www.instagram.com/vernoeserdcefokino.

Человеческая жестокость не знает границ и, к сожалению, иногда ее проявляют дети. Игры юных жителей Приморья едва не закончились убийством щенка, не появись на их пути свидетель. Женщина заметила, как маленькие изверги издеваются над беззащитным животным, забрала беднягу и теперь старается вылечить кроху и найти ему любящих хозяев.

История, полная жестокости с одной стороны и добра – с другой, произошла в поселке Дунай, который входит в состав ЗАТО Фокино. Как уверяет невольная свидетельница издевательств, дети пытались заживо сжечь щеночка. На спинке у малыша сейчас ожоги, которые нужно лечить.

На память от этой встречи с детьми у щенка остались ожоги. Фото: www.instagram.com/vernoeserdcefokino.

На память от этой встречи с детьми у щенка остались ожоги. Фото: www.instagram.com/vernoeserdcefokino.

Неравнодушная жительница края, у которой трое своих животных, не может оставить себе еще одного питомца. О беде, которая случилась с малышом, узнал один из местных фондов помощи животным. Поэтому теперь мальчишке пытаются найти дом всем миром.

Крохе около двух месяцев, это мальчик. Фото: www.instagram.com/vernoeserdcefokino.

Крохе около двух месяцев, это мальчик. Фото: www.instagram.com/vernoeserdcefokino.

Собаке примерно два месяца, песик будет небольшой. Возможно, для малышка, который уже успел познакомиться с человеком с плохой стороны, найдется заботливые руки. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 89020644725. Забирать красавчика нужно будет из поселка Дунай.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03