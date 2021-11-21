В Приморье пропал подросток

Фото: instagram.com/primpoisk25/

В Приморском крае ищут пропавшую девочку-подростка. Школьница ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает «Примпоиск».

Известно, что Анастасия Яковлева, 15 лет (2006 г.р.), проживает в Артеме. В четверг, 18 ноября, примерно в 17:00 девушка ушла из дома по улице Фрунзе в городе Артем. С тех пор связь с ней потеряна.

Рост девочки средний – 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, длиной ниже плеч, глаза карие. Ребенок был одет в черную короткую куртку, голубые джинсы и черные ботинки, а за плечами светло-розовый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, волонтеры просят обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (42337) 4-72-47, 4-72-01 – ОМВД России по г. Артему или 102 – полиция 8 908 987 39 19, 8 924 239 02 64 – волонтёры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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