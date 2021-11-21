В ГИБДД Приморья рассказали, какие города региона самые аварийно-опасные

Фото: Олег УКЛАДОВ.

За 2021 год в Приморском крае зарегистрирована 21 тысяча аварий. В двух тысячах случаев погибли люди. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в третье воскресенье ноября – День памяти жертв ДТП.

По данным ведомства, чаще всего люди гибнут будучи пешеходами. На втором месте по числу погибших – аварии лоб в лоб, в которых страдают водители авто и пассажиры. Специалисты отмечают, что причиной аварий в регионе чаще всего становятся несоблюдение дистанции, нарушение очередности проезда, выезд на «встречку» и нарушение правил переезда пешеходного перехода – в 90% случаев ДТП случаются именно по этим причинам.

Рассказали и в ГИБДД, какие города Приморского края самые аварийно-опасные. В их перечень вошли Владивосток, Уссурийск, Находка и Артем. По статистике, чаще всего аварии происходят в промежуток времени с 12:00 до 15:00 часов, а больше всего ДТП приходится на последний рабочий день недели – пятницу.

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