Приморцам еще раз напомнили о надвигающейся непогоде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в понедельник, 22 ноября, в Приморском крае ожидается дождь со снегом. Сообщения о надвигающейся непогоде поступили на телефоны приморцев заранее, в субботу, 20 ноября.

Специалисты прогнозируют, что завтрашняя непогода, которая, кстати, начнется уже в воскресенье вечером, 21 ноября, принесет в регион дождь со снегом, который налипнет на проводах и деревьях, а также гололед.

- Рекомендуем воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, - говорится в сообщении, которое накануне от RSCHS на свои телефоны получили жители Приморья.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о штормовом предупреждении. Во второй половине ночи и днем 22 ноября в южной половине края и на восточном побережье ожидаются сильные осадки (15-40 мм за 12 часов м менее при дожде и дожде со снегом, 6-15 мм – при снеге), местами очень сильные – 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 20 мм и более при снеге, - сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Ночью 23 ноября осадки сохранятся.

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