Арест дорогого автомобиля напомнил жителю Приморья, что у него есть несовершеннолетний ребенок

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Житель Приморья едва не лишился автомобиля из-за того, что долгое время не платил алименты. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Так, в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Владивостокскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю оказалось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Специалисты выяснили, что много лет мужчина намеренно не платит алименты своему ребенку, игнорируя решения суда. Тогда сотрудники УФССП решили взыскать деньги самостоятельно – со счетов гражданина, уходящего от ответственности. Бонусом стал запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

«Оттаяло» сердце мужчины только тогда, когда приставы наложили арест на принадлежащий ему достаточно дорогой автомобиль – Toyota Camry 2011 года выпуска. Забирать транспорт никто не стал, оставили «на ответственное хранение владельцу».

Расставаться с любимой игрушкой приморец не захотел и тут же выплатил долг в размере 486 тысяч рублей, не забыв и про исполнительский сбор.

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