Синоптики уточнили, как ухудшится погода 22 ноября во Владивостоке

Жители опасаются второго ледяного дождя Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке погоду определяет глубокий циклон, буйствующий по территории Приморья. В крае облачно, осадки, по прогнозам синоптиком, будут очень сильные. Гололед уже создает аварийность на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, гололед усилится в ближайшие три часа. Во второй половине городу гарантирован мокрый снег. Оперштаб по борьбе с непогодой сообщил, что с 19 часов вечера до 7 часов утра 22 ноября выпало 12 мм осадков - дороги обрабатывают реагентом.

- Сегодня до 12 часов дня по данным синоптиков в городе будет идти сильный дождь, а с 12 до 19 часов ожидается мокрый снег. Общее количество осадков может составить до 49 мм. Службы будут работать в круглосуточном режиме до полного устранения последствий непогоды, – сообщают в оперативном штабе администрации города.

Напомним, проезд улице Капитана Шефнера закрыт из-за возможных аварий в непогоду. Школы и детские сады работают в штатном режиме, но отсутствие ребенка на уроке не будет прогулом.

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