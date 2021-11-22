В Приморье за минувшие сутки 422 человека заразились коронавирусом

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье не снижается динамика заболеваемости ковидом. За минувшие сутки зафиксировали еще 422 новых заболевших приморцев. Всего в крае за период пандемии - 84 424 случая заражения.

Выздоровели за минувшие сутки 108 человек, всего справились с болезнью 73 377 приморцев.

Коронавирус унес жизни еще пятерых человек, всего от болезни скончались 1 361 человек.

Напомним, в крае идет кампания массовой вакцинации, всего привито уже 727 709 человек. Однако темпы до сих пор остаются низкими, несмотря на то, что в день вакцину ставят от 5 до 10 тысяч человек в среднем.

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