Приморские электрические сети работают в режиме повышенной готовности

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) перешли на работу в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий на территории Приморья 21 и 22 ноября.

В течение ночи и утром 22 ноября энергетики филиала фиксировали точечные отключения линий электропередачи в отдельных населенных пунктах края, которые оперативно были устранены бригадами приморского филиала ДРСК. В настоящее время энергетики продолжат контролировать работу энергообъектов в Приморье, ведется постоянный контроль за изменениями погодных условий.

Сегодня, 22 ноября, во Владивостоке после дождя начался снег. Общее количество осадков может составить до 49 мм. В первой половине дня порывы ветра будут достигать 25-28 м/с, со второй половины дня – 15-20 м/с. На остальной территории Приморья осадки умеренные, местами сильные – снег, снег с дождем. В отдельных районах края возможен гололед.

Приморским филиалом ДРСК подготовлены дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций. Всего в компании готовы более 100 мобильных подразделений с численностью более 370 сотрудников, подготовлено более 130 единиц техники, в том числе автомобили высокой проходимости, тракторная, специальная и грузоподъемная техника. Также компания обеспечила дежурство дополнительного персонала оперативного-диспетчерских групп для усиленного мониторинга обстановки на энергообъектах.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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