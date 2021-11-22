Мэр Владивостока лично затолкал буксующую из-за непогоды машину в городе

Фото: принтскрин видео, @deita_ru

Владивосток атаковала стихия: осадки начались еще вечером накануне, 21 ноября. Жители города засняли, как мэр Владивостока Константин Шестаков помогает лично. Глава толкает буксующую машину, которая не может выехать из-за наледи и мокрого снега.

- Вот это мэр, респект! Лично толкает застрявшую машину, а не из кабинета командует, - подписано видео.

Часть приморцев, разумеется, инициативу не поддержали: они сочли видео "липой" и "постановкой". Другие же похвалили чиновника.

Напомним, службы ЖКХ города и техника - в состоянии повышенной готовности. Часть машин уже выехала на дороги города бороться с последствиями стихиями. В муниципальных школах Владивостока отменили учебу со второй смены, вузы перевели студентов на дистанционный формат обучения. Синоптики сообщают, что непогода усилится в ближайшие три часа.

Подробнее об атаке стихии - в материале КП.

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