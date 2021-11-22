Ледяной дождь снова оборвал "звездное небо" на Адмирала Фокина во Владивостоке

Во Владивостоке обрушилась гирлянда из-за налипшего снега. Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС

Из-за ледяного шторма, который вновь атаковал Владивосток упало «звездное небо» на улице Адмирала Фокино. МУПВ ВПЭС перешло в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Аварии на городских электросетях в Приморской столице не обнаружены. Однако на улице Адмирала Фокина из-за тяжести мокрого снега упала часть «звездного неба». Бригада Владсвета оперативно убрала упавшие два пролета гирлянды.

В прошлом году гирлянды уже падали под напором мокрого снега Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, год назад ледяной шторм полностью обрушил праздничную иллюминацию на владивостокском "Арбате". На тот момент она была синяя. В итоге ее восстановили, но уже с более теплыми желтыми лампочками.

МУПВ ВПЭС перешло в режим повышенной готовности и организовало круглосуточное дежурство. Пять дизельных генераторов уже приведены в готовность на случай отключения света. Также для устранения неполадок на энерго и теплообъектах задействованы 35 аварийных бригад, 105 специалистов и 55 единиц техники.

Тогда гирлянды были синего цвета, и их заменили на желтые. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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