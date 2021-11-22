Универсальный мошенник: житель Находки наворовал на 100 000 рублей сразу по двум статьям УК

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Неудачей завершился гениальный план находкинского вора. Под суд пойдет житель Большого Камня за обвинение в мошенничестве и квартирной краже. За свою недолгую карьеру злоумышленник наворовал на сто тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Приморья, в июне в отдел полиции поступило сообщение о краже от жителя Находки. Пропали инструменты - суммой на 60 тысяч рублей. Одновременно с этим заявление подала и женщина: из ее квартиры под аренду пропали два плазменных ТВ - на 44 тысячи рублей.

Оказалось, это все дело рук одного преступного ума. Задержанный 52-летний житель Большого Камня рассказал, что намеренно нашел квартиру с посуточной оплатой в другом городе - к слову, искал варианты без предоплаты. Так он наткнулся на объявление заявительницы и свистнул два ЖК-телевизора. Через некоторое время приморец нашел объявление о продаже инструментов - он встретился с потерпевшим, отдал залог, а затем скрылся с товаром, не отвечая на звонки.

В обоих случаях мужчина показывал паспорт как удостоверяющий документ. Теперь ему грозит ответственность по двум статьям УК РФ.

- В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - уточнили в краевом управлении.

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