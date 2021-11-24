«У вас был врач»: жительница Уссурийска рассказал о необычной записке в дверях

Девушка выразила свою благодарность в социальных сетях Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Уссурийска рассказала о проблемах с вызовом врача на дом для своей матери. По ее словам, она взяла выходной специально, чтобы встретить доктора, но в итоге лишь нашла записку в двери, которая гласила, что врач был, но никого не застал.

Девушка утверждает, что никто даже не постучался.

- Я целый день просидела, прождала врача, отпросилась с работы, а итог… ничего! – рассказывает героиня истории в социальных сетях.

В итоге она сама пошла в поликлинику, а там, по счастливой случайности, ее жалобы услышал врач, который к тому же еще и является сотрудником другой поликлиники. Он внимательно выслушал девушку и дал, по ее словам, рекомендации по уходу за матерью.

Более того, на следующий день этот же врач приехал осмотреть пациентку. Девушка выразила свою благодарность в социальных сетях, отметив, что таких профессионалов, которые работают от всего сердца и душой, а не для отчета, к сожалению, очень мало. Правда, фамилию врача, которого она благодарит, указывать не стала.

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