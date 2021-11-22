Развлечения, учеба и работа стали доступны в северных туристических селах Приморья благодаря МТС

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Компания МТС обеспечила сетью LTE удаленные населенные пункты на севере Приморского края. В их числе село Рощино, где начинается путешествие по национальному парку «Удэгейская легенда».

В число малых населенных пунктов, где впервые появился высокоскоростной мобильный интернет МТС, также вошли село Вострецово Красноармейского района и село Новостройка Пожарского района. Теперь более четырех тысяч приморцев могут пользоваться услугами быстрого мобильного интернета, получив доступ к современным цифровым сервисам – онлайн-покупке билетов, записи к врачу, оплате ЖКХ, дистанционному обучению, использованию портала «Госуслуги», просмотру фильмов онлайн. Школьники могут быстро искать необходимую информацию по своей учебной программе, а учителя – находить нужные методические разработки.

– Мобильный интернет в небольших селах – иногда единственная возможность выйти во всемирную сеть, поскольку проводного доступа на этих территориях зачастую нет. В последние полтора года мы также наблюдаем, что маленькие удаленные локации становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморского края. Мобильный трафик в рекреациях за последний год вырос в два раза. В селе Рощино, к примеру, стартует маршрут по нацпарку «Удэгейская легенда» – именно здесь, желающие посетить это уникальное место, получают пропуск. Ввод в эксплуатацию новых вышек в туристических зонах позволяет и местным жителям, и туристам всегда быть «на связи» и комфортно пользоваться самыми современными интернет-сервисами, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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