Непогода во Владивостоке изменила график работы пунктов вакцинации

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье непогода скорректировала график работы прививочных пунктов. Во Владивостоке в понедельник, 22 ноября, сократят рабочий день медработников в пунктах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, мобильные и станционарные пункты Владивостокской поликлиники №9 будут работать до 18:00. Пункты в МФЦ на Тихой, в "Калина Молл" и "Махаон" открыты до 17:00.

В поликлиниках №6, 1 и 3 работать будут изменений - здесь запись сформирована полностью. При этом последние две сократят режим, если посетителей не будет. Остальные пункты вакцинации в городе принимают по графику рабочего дня.

Все пункты оснащены вакциной в полном объеме, заверили в пресс-службе правительства:

- Во всех пунктах в наличии вакцина для первой вакцинации, преимущественно это “Гам-Ковид-Вак”. “Спутник Лайт”, препарат повторной вакцинации (ревакцинации) и для ранее переболевших, спустя 6 месяцев после выздоровления, поступил в регион и сейчас доставляется в медучреждения.

Напомним, вакцинацию прошли 727 709 человек. План по иммунизации взрослого населения региона от коронавируса выполнен на 60,5%.

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