Житель Владивостока ковром попытался защитить машину от снежного циклона

Фото: nn_vladivostok

Во Владивостоке уникальным образом автолюбитель решил "защитить" автомобиль. Он накрыл автомобиль узорчатым ковром. Фотографию растиражировали в соцсетях города.

- Главней всего - уют машины, остальное - суета, - подписал фотографию автор.

В комментариях пытаются угадать предназначение ковра, но большинство владивостокцев отшутились:

- Ковер-антивмятина, - пишет житель.

Часть приморцев предполагают, что отдирать ковер будет затруднительно, и от непогоды он совсем не спасет. Другие же шутят, что это - всего лишь парковка Алладина.

Напомним, в Приморье и дальневосточной столице буйствует циклон. В ночь на 23 непогода только ухудшится: ГИБДД просит водителей быть аккуратнее на дорогах и по возможности отложить поездки.

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