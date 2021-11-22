Приморские электрические сети устраняют последствия непогоды в крае

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) устраняют последствия непогоды, которая обрушилась на Приморье 21 и 22 ноября. Все подразделения филиала работают в режиме повышенной готовности.

Сегодня днем энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение потребителей в селах Пермское, Ветка, Горноводное и Николаевка Ольгинского района, в п. Зарубино Хасанского района, части г. Большого Камня и Партизанска, нарушенное утром 22 ноября. В настоящее время энергетики устраняют повреждения на линии электропередачи, питающей часть с. Раздольное Надеждинского района. В ближайшее время электроснабжение потребителей населенного пункта будет восстановлено. Кроме этого, в 14-03 зафиксировано отключение линии электропередачи 35 кВ в Хасанском районе. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей с. Занадворовка, Нежино, Береговое и Рыбачий.

На особом контроле энергетиков находятся энергообъекты г. Владивостока. Сбоев в работе оборудования в зоне ответственности приморского филиала ДРСК из-за непогоды в краевом центре не зафиксировано. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в приморском филиале ДРСК введен режим повышенной готовности. Для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на предприятии подготовлено более 100 мобильных подразделений и более 130 единиц техники. К круглосуточному дежурству привлечен дополнительный персонал.

Погода в Приморье стала ухудшаться еще в воскресенье, 21 ноября. Ночью во Владивостоке шел дождь, утром дождь перешел в мокрый снег. По прогнозам синоптиков, в течения дня 22 ноября осадки и ветер могут усилиться. В крае идет снег, на дорогах гололед.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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