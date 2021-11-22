Жители Приморья нашли «напиток из будущего»

Покупатели в магазинах Приморья обнаружили необычный кефир. Фото: Ксения Высотина

На прилавках приморских магазинов жители обнаружили нечто удивительное. «Кефир из будущего» запечатлели на видео и выложили в социальные сети.

В социальных сетях появились кадры кефира с необычной датой изготовления, а именно 24 ноября. Покупатель, который обнаружил эту странность, очень удивился.

-Сегодня 22 число, как может быть кефир 24? Его что, заранее выпускают что ли? – спрашивает житель Приморья.

В комментариях под видео люди поддержали удивление и стали шутить, что мужчина попал на пару дней в будущее. Однако другие жители предполагают, что ничего необычного в этом нет, ведь многие молокозаводы ставят дату изготовления на несколько дней вперед.

- Это нормально, срок годности идёт с учётом доставки потребителю, - рассказывают приморцы.

Также люди отметили, что подобное практикуют не только производители молочной продукции. Некоторые находили на прилавках хлеб, у которого дата изготовления стоит на день позже, или пельмени.

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