В Приморье вновь поставлен антирекорд заражений коронавирусом

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье не спадает динамика заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали еще 430 случаев заражения, сообщили в региональном оперштабе правительства Приморья.

Всего с начала эпидемии обнаружено 84 854 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки выздоровели 126 человек, а всего - 73 503.

Не справились с болезнью пятеро приморцев, всего ковид унес жизни 1 366 человек.

Накануне, 22 ноября, в оперштабе заявили, что план выполнен на 60%. Однако рост заболевших не снижается: в стационарах лечатся 1 897 жителей, 44 пациента в тяжелом состоянии. 80% пациентов борются еще и с пневмонией, болея ковидом, отметили в минздраве региона.

Продолжается и кампания массовой вакцинации. Всего привито 739 256 человек.

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