Приморцы могут посмотреть спектакль в дополненной реальности в приложении MTC Live

Фото: МТС

МТС вместе с Immerse Lab и Human Creative Production создали digital-спектакль в дополненной реальности, посмотреть который можно в приложении МТС Live. В edutainment-формате зритель узнает о знаковых для уличного искусства авторах и их культовых работах, взаимодействовать с которыми можно будет с помощью AR под хип-хоп биты.

Спектакль доступен бесплатно в мобильном приложении MTC Live. Посмотреть спектакль в дополненной реальности можно в любом городе России, рекомендуется выбрать открытое пространство — например, сквер или парк, или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.

Команда проекта оцифровала и воссоздала в дополненной реальности работы пяти художников стрит-арта — интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета. Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкои » Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

За музыку и саунд-дизайн отвечает электронный музыкант NVG. Специально для спектакля NVG и известный московский рэпер Лигалайз создали трэп-ремикс хита «Моя Москва». В озвучке спектакля приняли участие: известная театральная актриса Александра Черкасова-Служитель и представители хип-хоп сцены — Анастасия Александрина aka Miss Baas, Лев Киселев aka Repac и другие.

Особое внимание в спектакле уделяется драматургии и синтезу классической поэзии с современным городским контекстом. Драматургом спектакля выступил Михаил Дегтярев, а за поэтические метафоры и мета-смыслы отвечают Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

Скачать приложение МТС Live можно в App Store и Google Play.

В будущем команда проекта планирует создать цикл работ о стрит-арте в разных городах России, каждая из которых позволит окунуться в уличную культуру конкретного города, находясь в любой точке страны.

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