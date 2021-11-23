В Артеме в сотне домов отключат холодную воду на сутки 25 ноября

Из архива КП Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В приморском Артеме 25 ноября произойдет массовое отключение холодной воды, на водопроводе ВНС "Заречная" пройдет масштабный плановый ремонт.

По информации Примводоканала, без воды останутся порядка сотни домов с 2 часов ночи 25 ноября до полуночи 26 ноября. Речь идет об адресах:

ул. Ватутина 6-16 ул. Счастливая ул. Первооткрывателей ул. Заречная ул. Херсонская ул. Светлогорская ул. Тимирязева ул. Мичурина ул. Коллективная ул. Лунник ул. Юбилейная ул. Севастопольская 12-12/4, 13/1 ул. Фрунзе 8,10,10/1,12/1 ул. Симферопольская 2,4,6,8,10,12,14 1-й пер. Зареченский 2-й пер. Зареченский

Отключения ждут и Владивосток - но уже 1 декабря. Воду отключат с 9 до 18 часов по адресам: Гайдара 1-23, 2-22; Карла Маркса 4-16, 7-19; Кулибина; Лермонтова 46-48, 56а; Лиманная; Путятинская 1-85, 2-48; Порт-Артурская 1-19, 2-20; Рокоссовского.

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