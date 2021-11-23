Очаг африканской чумы свиней нашли в дикой природе Приморья под Партизанском

Из архива КП Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Приморье обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней в Партизанском районе. В дикой природе ДНК вируса нашли в трупах лесных кабанов.

Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области. В пресс-службе пояснили, что материал нашли под Партизанском, в селе Васильевке:

- ДНК вируса африканской чумы свиней выявлена в исследованных образцах патологического материала, отобранного государственным инспектором управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от трупов диких кабанов, обнаруженных в лесном массиве на территории Партизанского района <...>, - говорится в сообщении.

Месяцем ранее карантин из-за чумы сняли в Артеме: 20 очагов заболевания в личных хозяйствах ликвидировали. Стоит отметить, болезнь фиксируют среди скота по всей России.

Напомним, африканская чума свиней - инфекция животных. Вирус из дикой природы часто поражает домашний скот и может серьезно навредить фермерским хозяйствам. Он попадает в свиней через пищу, раны, слизистую и укусы насекомых. Ученые не зафиксировали болезни у людей, но риск заражения не исключен.

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