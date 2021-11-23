Дионисий и Милолика: как приморские родители называют своих новорожденных детей

За первые шесть месяцев в крае родились 8 487 малышей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кай, Дионисий, Аэлита, Милолика – такими редкими именами теперь называют жители Приморья своих детей. А вот среди популярных имен знакомые всем Александры, Артемы, Софии и Алисы. Такие данные за полугодие опубликовали сотрудники органов ЗАГСа.

За первые шесть месяцев 2021 года в Приморье родились 8 487 малышей, и больше половины – 51,6 процента – это мальчики. В семьях Приморья родилось целых 78 пар двойняшек, а в одной появились сразу три малыша!

Больше всего детей, конечно, в краевой столице. Здесь на свет появились 3 064 ребенка, в Уссурийске – 1 043, в Находке родились 676 малышей, в Артеме – 535 новорожденных, а в Арсеньеве всего 231 ребенок.

Оказывается, для трети родителей это первые детки в семьях. Почти 40 процентов малышей стали вторыми детьми, а третьими – 17,4 процента.

Одним из любопытных моментов всегда является выбор имени для своего ребенка. В принципе, отметили специалисты, разница между первым кварталом года и первым полугодием нет. Теперь в Приморье стало на 186 Александров больше. 184 мальчика назвали Артемами, а Максимами – 155. Михаилы не отстают, их целых 152. А вот пятым по популярности именем среди мальчишек стал Матвей, их появилось на свет аж 146.

Девочек чаще всего называли именем София – их теперь на 196 больше в Приморье. На втором месте Алиса, так окрестили 146 малышек. Имя Мария досталось 124 девочкам, столько же появилось и Ев. Полин – на одну меньше, 123.

Самыми редкими для мальчиков стали имена Вениамин, Дионисий, Елизар, Еремей, Илия, Кай, Милован, Пантелеймон, Рихард, Святогор.

Анжела, Аэлита, Виталия, Дарина, Златослава, Лада, Милолика, Оксана, Светазара, Ясна – такими необычными и редкими именами называли приморцы своих дочек.

А вот узнать статистику за весь 2021 год в Приморье можно будет уже в январе, пообещали представители правительства края.

Справочно

Кстати говоря, запись имени ребенка выполняется по определенным правилам. В свидетельство о рождении вписывать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки, за исключением дефиса при двойном имении (например, Анна-Мария). Также запрещены любые комбинации упомянутых ранее ограничений, нельзя вписывать и бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.

Все эти правила определяются 58 статьей Семейного кодекса России, 2 пунктом 18 статьи Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» имя ребенка записывается по соглашению родителей.

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