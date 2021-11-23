Еще шесть самых бесшумных в мире подлодок пополнят Тихоокеанский флот к 2024 году

"Хвост" подлодки проекта 636.3 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тихоокеанском флоте пополнение: субмарины проекта 636.3 поставят к подводным силам Приморья к 2024 году. Это самые бесшумные подлодки мира, они работают на дизель-электрических агрегатах энергии.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Ведомство согласовало поставку подлодок проекта 636.3 на Тихоокеанский флот. К 2024 году шесть подлодок такого типа будут нести службу во Владивостоке: в составе 19-й бригады подводного флота.

В издании пояснили, что первая серия из шести подлодок проекта 636.3 была построена с 2014 по 2016 года: сейчас субмарины служат на Черноморском флоте. Контракт на поставку во Владивосток был подписан в 2016 году. Изначально же 636 серия подлодок создавалась для экспорта в страны ОВД: КНР, Алжир и Вьетнам, но потом было решено модернизировать лодки до 636.6 варианта. Они еще менее шумные, имеют автономную навигацию.

Длина таких кораблей, к слову, до 74 метров, а работать дизель-электрический агрегат позволяет до 45 суток. Субмарины 636.3 - одни из самых бесшумных в мире, могут уничтожать надводные и подводные корабли, вести разведку. Перевести такие подлодки на приграничные территории - не случайный выбор. Субмарина сливается с естественным шумом моря, обнаруживает противника на расстоянии в 3-4 раза превышающей ту, где сама может быть засечена врагом.

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