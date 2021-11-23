Еще два детских сада и школа могут появиться в Снеговой Пади во Владивостоке

В микрорайоне планируется построить новые садики и школу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Владивостока подготовила проект планировки и завершила работы по проекту межевания территории микрорайона Снеговая Падь. В планах мэрии решить важные вопросы, касающиеся гармоничного и планомерного развития района. Одной из самых острых проблем с которой сталкиваются местные жители – стали очереди в детские сады и школы. Решить ее как раз планируется благодаря строительству новых образовательных учреждений. Сейчас документация представлена на общественные обсуждения, принять участие в них могут горожане, постоянно проживающие на территории микрорайона.

– Сейчас здесь работают две школы и три детских сада, строительство еще одного детского сада должно завершиться в этом году. Мы понимаем, что действующих учреждений образования недостаточно. В разработанном проекте определены земельные участки для размещения еще двух детских садов и школы, – поделился заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер.

Помимо этого, планируется построить многоуровневые парковки, в которых тоже остро нуждаются жители района. Также проектом предусмотрено образование земельных участков для создания парков и скверов. В планах администрации и в целом благоустройство улично-дорожной сети с доведением ее параметров до нормативов и реконструкция придомовых территории.

– Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 22 по 30 ноября (за исключением выходных дней) по адресу: ул. Западная, д. 15, кабинет 702 (налево), с соблюдением всех мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Также необходима предварительная запись по телефону 8 (423) 252-76-26, – отметили в пресс-службе мэрии города.

Предложения и замечания по проекту местные жители могут вносить в рабочие дни, но при этом необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и прописку. Подать заявление для участия в общественных слушаниях можно на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru, перейдя по ссылке. Также можно обратиться в письменной форме непосредственно в управление градостроительства мэрии города по почте: Владивосток, Океанский проспект, дом 20, или написать на электронную почту: ug@vlc.ru.

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