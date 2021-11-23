Энергетики Приморских электрических сетей продолжают работать в режиме повышенной готовности

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК») восстановили электроснабжение в населенных пунктах Приморья, нарушенное в результате непогоды 22 ноября. Работы по восстановлению электроснабжения завершаются в Красноармейском районе.

В понедельник, 22 ноября, оперативные бригады устранили повреждения на линиях электропередачи 10 кВ в Надеждинском районе и 35 кВ в Хасанском районе Приморья, электроснабжение было восстановлено у потребителей с. Раздольное Надеждинского района, с. Занадворовка, Нежино, Береговое и Рыбачий Хасанского района.

Кроме этого, ночью 23 ноября энергетики зафиксировали кратковременное отключение линии электропередачи 35 кВ в Октябрьском районе. Электроснабжение населенных пунктов муниципалитета было оперативно восстановлено. Также энергетики продолжает работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов Красноармейского района. Отключение линии электропередачи в муниципальном районе произошло ночью 23 ноября в результате образовавшейся наледи на проводах ЛЭП. В остальных районах края, а также городе Владивостоке электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В приморском филиале ДРСК продолжает действовать режим повышенной готовности. В настоящее время энергетики выполняют послеаварийные осмотры оборудования на отдельных линиях электропередачи, ведут контроль работы энергообъектов.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, Приморский край оказался под воздействием глубокого циклона. На большей территории прошли интенсивные осадки (дождь, снег), на дорогах образовался гололед.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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