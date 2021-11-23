У трети приморских семей совокупный бюджет меньше 50 тысяч рублей в месяц

Из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты исследований hh.ru выяснили, сколько ежемесячно приморцы тратят на еду, "коммуналку", бензин и транспорт. Результаты удручают: у каждого десятого доход семьи не превышает 25 тысяч рублей ежемесячно. Оказалось, что у 32% приморцев общий бюджет семьи не доходит даже до 50 тысяч рублей в месяц (от 25 до 50). У еще одной трети (26%) доход семьи составляет от 50 до 75 тысяч рублей. При этом лишь у каждого десятого (9%) месячный бюджет семьи составляет больше ста тысяч.

О семейном доходе менее 25 тысяч рублей чаще других говорили специалисты научно-образовательной сферы, рабочий персонал и работники сферы искусства.

- 40% жителей края отметили, что на основные нужды каждый месяц тратят более 30 тысяч рублей. 11% отметили, что на покрытие базовых потребностей у них уходит 25-30 тысяч рублей. 20-25 тысяч рублей – расход на еду и коммунальные платежи 15% приморских соискателей. Столько же опрошенных (15%) тратят от 15 до 20 тысяч. Остальные 19% – менее 15 тысяч рублей. Об этом чаще всего говорят молодые специалисты и представители рабочих специальностей, - отметили в пресс-службе hh.ru.

При этом 35% опрошенных отметили, что ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тысяч рублей. 21% максимальной суммой назвали 11-15 тысяч рублей, ещё 18% – 16-20 тысяч рублей.Что касается "коммуналки", за услуги ЖКХ лишь 30% приморцев готовы отдать не больше 5 тысяч рублей, а 45% - готовы платить максимум 5-9 тысяч рублей в месяц.

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