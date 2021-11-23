Последних перелетных птиц сняли на видео в Приморье

Из архива КП
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Приморье обсуждают видеозапись перелета птиц в теплые края. Скорее всего, это последние пернатые, покидающие край. Запись облетела социальные сети.
- Ждали до последнего? - поинтересовался автор публикации.
На кадрах видно косяк из порядка сотни птиц. Предположительно, они задержались из-за теплого ноября - только сейчас по южной части края ударили действительно низкие минусовые температуры.
В комментариях приморцы шутят: например, сравнивают запоздалых перелетных птиц с водителями, которые еще не сменили резину с летней на зимнюю.
- Всем птичкам легкого пути и до весны! - пишут жители.
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