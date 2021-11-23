Рассерженная толпа жителей Находки теснилась в маленьком в пункте вакцинации полдня

Фото: принтскрин видео, newsnhk

В Приморье продолжается кампания массовой вакцинации - но не всех районах на это хватает ресурсов и сил. В одном из пунктов вакцинации в Находке, на улице Почтовый переулок (горбольница №1), образовались огромные очереди. Жители ругались с врачами.

На кадрах, опубликованных в соцсети, медработник выходит к людям, чтобы попросить их быть терпимее и объясняет алгоритм получения прививки. Большинство пришедших явились на повторную вакцинацию, и, стоит отметить, свободных окон для записи на прививку нет. Нагрузка на пункт высочайшая.

Многие на ролике не носят маски. Конечно, нет речи и о дистанции - жители стоят вплотную друг к другу, трутся пуховиками и пробираются сквозь шубы как через джунгли.

В комментариях приморцы начали оскорблять своих же земляков. Досталось и медработникам: мол, не могут устроить нормальную организацию. Некоторые жители Находки в комментариях отметили, что в этом же пункте накануне, в уикенд, не было таких очередей и ругани. Правда как всегда где-то посередине.

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