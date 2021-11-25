Жилая многоэтажка во Владивостоке дала трещину

Жильцы дома боятся за свою безопасность. Фото: instagram.com/news.vl

Во владивостоке в высотном жилом доме на улице Монтажная. 15 А, образовалась огромная трещина. Жильцы переживают за свою безопасность, ведь ее видно не только снаружи, но и внутри дома, от пола до самого потолка.

В комментариях под постом с фотографиями дома, люди пишут, что они сильно напуганы и боятся, что многоэтажка может рухнуть в любую минуту. Корреспондент «КП-Владивосток» связался с руководителем управляющей организации, обслуживающей дом, чтобы узнать, что ждет жильцов высотки.

- Дом не развалится, трещина в отделочном слое, это не страшно, к ремонтным работам приступим, когда потеплеет. Что послужило причиной трещины, я подсказать не могу, так как этот дом мы обслуживаем всего второй год. До этого здесь была другая компания, она и принимала застройщиков, - рассказал корреспонденту Алексей Чижевич.

Ситуацией также заинтересовалась администрация города, с их официальной страницы в социальных сетях оставили комментарий под постом с фотографией дома.

Трещина внутри дома. Фото: instagram.com/news.vl

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