Ремонт Покровского парка во Владивостоке завершится в декабре 2021 года

Часть дорожек будет выполнена из брусчатки. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока.

Во Владивостоке заканчивается ремонт Покровского парка. Сдать ремонтные работы планируется в декабре 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данном этапе обустраивают пешеходные дорожки. Одни будут выполнены по традиции из асфальта, другие — из брусчатки. В декабре строители займутся освещением и установкой малых архитектурных форм. Вместе с этим, власти пообещали установить детские площадки европейского уровня.

— Игровые зоны будут выполнены по европейским стандартам. Атмосфера Покровского парка сблизит отдыхающих с природой. Также планируется установка камер видеонаблюдения, — сказали в мэрии.

На территории обновленного парка жители Владивостока смогут выгуливать своих питомцев. В администрации пояснили, что для этого появится специальная территория в дальней части парка.

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