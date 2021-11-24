В Приморье 24 ноября сохранится сильный ветер и гололед

Вся неделя в крае обещает быть холодной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье сегодня, 24 ноября, погоду диктует тыловая часть циклонического вихря: он уходит в сторону юга Хабаровска, но еще влияет на наш край. Местами умеренный снег. На дорогах гарантирована гололедица и снежный накат. Ветер при этом сильный. Температура в среднем по краю составит от -2 до -7 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха -3...-5 градусов.

В Уссурийске тоже облачно и гололедица. Снега точно не будет. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха от -2 до -4°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...+1 градусов.

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