Семеро приморцев скончались от ковида за сутки

Привито порядка 750 тысяч жителей - но этого недостаточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский край продолжает ставить антирекорды по ежедневной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки еще 439 человек заболели ковидом, всего уже 85 293 случая заражений зафиксировано.

За день болезнь побороли 315 приморцев, при этом за весь период пандемии вылечились 73 818 человек.

При этом семеро приморцев с коронавирусом не справились - это довольно высокое количество. Всего за время эпидемии скончались уже 1 373 человека.

Массовая кампания по вакцинации приносит свои плоды - привиты уже 749 196 человек. За минувшие сутки привились 9 940 жителей. Неделей ранее в минздраве края сообщали, что план выполнен лишь на 60%. Оперштаб края заявил, что динамика заболеваемости при этом не снижается.

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