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Владивосток24 ноября 2021 0:17

В Приморье высадили 2,7 миллиона деревьев за 2021 год

Речь о кедре, дубе и других породах
Руслан НОВИКОВ
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Фото: пресс-служба правительства Приморья

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Более 2,7 миллиона сеянцев деревьев разных пород высадили на территории Приморского края. Это объемы промышленной посадки; при этом еще несколько сотен тысяч деревьев высадили жители и работники во время различных акций.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, предприятие "Приморская база защиты лесов" в рамках регионального проекта засеяла 345 гектаров земли - это около 1,2 миллиона будущих деревьев. Арендаторы лесных участков высадили еще 588 сеянцев. Еще миллион деревьев появятся благодаря геологам, строителям, электросетевым компаниям.

- Чаще всего при лесовосстановлении используют кедр корейский. В последние несколько лет стали практиковать высадку дуба монгольского, - уточнили в краевом правительстве.

Край также активно участвует в акции федерального уровня "Сохраним лес" - с конца августа по ноябрь в его рамках посадили 566 672 саженца. Речь о лиственнице, ели аянской, пихте, кедре корейском.

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