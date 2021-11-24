Электроснабжение населенных пунктов Красноармейского района восстановлено

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК») восстановили электроснабжение населённых пунктов Красноармейского района.

Вчера вечером ремонтные бригады устранили повреждения на линии электропередачи 35 кВ в Красноармейском районе, электроснабжение было восстановлено у потребителей с. Лукьяновка, Саровка, Гоголевка, Покровка и Вербовка. Отключение линии электропередачи в муниципальном районе произошло в ночь на 23 ноября в результате образовавшейся наледи на проводах ЛЭП.

Энергетики Приморских электрических сетей продолжают работать в режиме повышенной готовности. Специалисты контролируют работу оборудования, проводят послеаварийные осмотры отдельных линий электропередачи.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, Приморский край оказался под воздействием глубокого циклона. На большей территории прошли интенсивные осадки (дождь, снег), которые сопровождались сильным ветром.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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