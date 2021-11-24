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Владивосток24 ноября 2021 1:30

Голубь-гид с гостями-утками: во Владивостоке птицы законопослушно переходили дорогу

"Соблюдают ПДД", - шутят жители
Руслан НОВИКОВ
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Фото: primorsky.krai

Фото: primorsky.krai

Во Владивостоке водитель остановился перед пешеходами на проезжей части и даже заснял их на видео. Дело в том, что гостями дальневосточной столицы оказались птицы: утки во главе с голубем.

Комичная картина, напоминающая обложку Abbey Road группы Beatles, облетела социальные сети. На кадрах утки послушно переходят дорогу за голубем - создается впечатление, что это экскурсовод для пернатых.

- Утиные истории, - написал автор публикации.

В комментариях объявили конкурс на самое оригинальное название, жители тут же начали предлагать варианты:

"Понаехали, теперь город показывай"; "В каком районе голубь экскурсоводом работает"; "Соблюдают ПДД", - пишут жители.

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