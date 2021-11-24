Пьяному лихачу без прав в Артеме пришлось уходить от погони, чтобы докупить еще спиртного

Фото: пресс-служба УМВД по Приморью

В Приморье развернулась экшн-погоня с участием пьяного лихача - более того, водитель еще и угнал машину. История, достойная экранизации, произошла в районе Хасанской в Артеме.

Как сообщили в краевом управлении МВД, инспекторы ГИБДД сами обратили внимание на странное вождение Toyota Corolla - они попытались остановить автомобиль, но водитель тут же ускорился, чтобы скрыться.

Уходя от погони, водитель не справился с управлением (видимо, палки в колеса вставил и гололед) и врезался в ограждение Краевого наркодиспансера (артемовский филиал). Машина опрокинулась.

Итог: 43-летний житель Артема в машине оказался пьяным, прав у него не обнаружили, как и документов на автомобиль. Оказалось, автомобиль угнан, а водитель пояснил, что сделал это, так как хотел сьездить за "добавкой" к спиртному.

- Полицейские составили в отношении злоумышленника протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством <...>В подразделении дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), - сообщили в пресс-службе.

Теперь лихач проведет 10 суток под арестом в качестве санкции, а вот за кражу автомобиля грозит более серьезное наказание - даже на срок до 5 лет лишения свободы.

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