"При обыске конфисковали фаллоимитатор в прикроватной тумбочке": депутат Артем Самсонов озвучил из СИЗО свою версию преследования

Артем Самсонов изложил свою версию событий по возбужденного на него уголовному делу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутат Законодательного собрания Приморского края, член фракции КПРФ Артем Самсонов, арестованный по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, смог передать из СИЗО через адвоката свою версию событий, которые привели к его уголовному преследованию.

В опубликованном в соцсетях народного избранника заявлении он рассказывает о конфликте с людьми, показания которых легли в основу его уголовного преследования. По словам коммуниста, еще летом некая Ирина, с которой он раньше дружил, но после разошелся во взглядах, подала на него жалобу в Законодательное собрание Приморского края.

«Вкратце, она обвиняла меня в том, что я хожу по пляжу, угрожаю всем страпоном и заставляю вступать в партию к Навальному. Этот бред в ЗСПК даже не стали рассматривать», - пишет Самсонов, отмечая, что после жалобы он подал несколько встречных заявлений в полицию по факту кражи Ириной и ее другом музыкальной колонки и лазерной цветомузыки.

Первые следственные действия по делу, по словам Самсонова, начались с 7 ноября, когда его друзей и знакомых стали вызывать следователи для дачи показаний по заявлению Ирины.

«И вот 17 ноября меня задерживают, проводят обыск, изымают телефоны, флэшки, и жесткие диски. С радостью конфискуют лежащий в прикроватной тумбочке фаллоимитатор и закрывают меня на 2 месяца в СИЗО», - пишет коммунист.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», коммунисту вменяют серьезную статью - ч.4 132 УК РФ, речь в которой идет о педофилии. По версии следствия, тремя годами ранее инцидент произошел с 11-летним мальчиком. Из сообщения Следкома Приморья можно сделать вывод, что Самсонов, предположительно, показывал ребенку, как пользоваться секс-игрушкой - и за это секретарю владивостокского отделения КПРФ грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Натальи Касиловой, во время очной ставки потерпевший, ныне уже 14-летний подросток, подтвердил, что Самсонов на отдыхе в 2018 году в его присутствии показал фаллоимитатор и рассказал, что с ним надо делать, а также позвал его купаться голышом. Депутат в свою очередь сказал, что такого эпизода не было, этого мальчика он видит впервые, а вот его отца узнал и даже поздоровался за руку перед очной ставкой. Оказывается, отец пострадавшего - тот самый друг Ирины, с этой парой Самсонов ранее не раз отдыхал на Шаморе в одном палаточном лагере, рассказала адвокат.

Обвинения Артем Самсонов называет ложными. Говорит, что озвученных следователем событий не было, а его просто оклеветали. Он потребовал проверить его слова на детекторе лжи у независимого полиграфолога и даже объявил голодовку до тех пор, пока это требование не будет удовлетворено. Позже стало известно, что проверку на полиграфе назначат, поэтому депутат голодовку прекратил.