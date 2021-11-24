Билеты с бонусом. Транспортные карты начали продавать в трамваях, троллейбусах и на фуникулере

Транспортные карты для Владивостока изготавливают в Кирове. Фото: vlc.ru

Сразу 14 тысяч заветных транспортных карт, дающих скидку в общественном транспорте Владивостока, поступили в продажу в городские киоски. Причем не только в киоски, теперь ЕТК можно купить в трамваях, троллейбусах, электробусах и даже на фуникулере.

Напомним, с введением дифференцированного тарифа в автобусах Владивостока Единую транспортную карту буквально сметают с полок киосков «Владпрессы». Ведь с 1 ноября билет по карте стоит всего 30 рублей, в то время как наличными придется заплатить все 35. Банковская карта тоже позволяет сэкономить – билет по ней будет стоить 32 рубля.

Но по ЕТК скидка максимальная. Поэтому поступившую в ноябре партию из 25 тысяч карт уже расхватали. Новую партию распределили по киоскам и другим организациям. Например, один из местных банков закупил партию, чтобы предлагать ее бесплатно клиентам в пакете с моментальной дебетовой картой.

Что же касается продажи карт в электротранспорте Владивостока, то такой эксперимент проводится впервые.

«Приобрести карту можно у кондуктора за наличный расчет и получить чек. Дополнительно карты реализуют на конечной остановке трамвая на Сахалинской, в диспетчерской троллейбуса на автовокзале и на фуникулере», - уточнили в МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр».

Там же обещают, что пока спрос на ЕТК высокий, новые поставки будут продолжаться до тех пор, пока полностью не будут закрыты все потребности.

ОФИЦИАЛЬНО

По всем вопросам использования карты и работы терминалов следует обращаться по телефонам 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.

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