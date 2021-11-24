Служебный автомобиль инкассатаров загорелся на объездной Седанка-Патрокл во Владивостоке

Фото: blog_vladivostok

После полудня сегодня, 24 ноября, во Владивостоке загорелся служебный автомобиль инкассаторов.

Об этом сообщили в соцсети. Всё произошло на объездной трассе Седанка-Патрокл. На кадрах видно, что горит капот служебней машины, предположительно, из-за неисправностей в двигателе. Клубы дыма при этом видно со ста и более метров от места ДТП.

Фото: blog_vladivostok

ГИБДД и сотрудников полиции на месте еще нет. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В комментариях приморцы переживают, что деньги в машине могут сгореть, поэтому пожар стал поводом для шуток. Некоторые, напротив, отметили, что в первую очередь стоит узнать, нет ли жертв.

Редакция проследит за развитием событий.

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