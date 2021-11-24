Депутаты парламента Приморья от КПРФ продемонстрировали солидарность с арестованным коллегой Артемом Самсоновым

Депутаты-коммунисты ожидаемо вышли в эфир заседания ЗС ПК с плакатами в поддержку арестованного коллеги

Очередное заседание парламента Приморья, которое проходит сегодня, 24 ноября, в формате ВКС, ожидаемо не обошлось без акций в поддержку депутата Артема Самсонова, ранее арестованного по статье о педофилии. Ряд депутатов из «красной» фракции вышли в эфир с размещенными на заднем фоне плакатами «Свободу Артему Самсонову».

В акции солидарности однопартийцу участвуют депутаты Евгений Ляшенко, Наталья Кочугова, Леонид Васюкевич, Надежда Телелюева, Александр Сустов и Геннадий Шульга. Их коллеги Владимир Беспалов, Александр Сорокин, Андрей Акимов, Артавазд Оганесян и Любовь Терендина вышли в эфир без соответствующей атрибутики. Нет ничего подобного и у главы фракции Анатолия Долгачева, который по должности сидит в президиуме собрания.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», Артема Самсонова, депутата Законодательного собрания Приморского края, члена фракции КПРФ, задержали 17 ноября: СОБР остановил машину политика на трассе по дороге из Владивостока в Уссурийск, затем его доставили по месту жительства и приступили к обыску в его квартире.

Коммунисту вменяют серьезную статью - ч.4 132 УК РФ, речь в которой идет о педофилии. По версии следствия, тремя годами ранее инцидент произошел с 11-летним мальчиком. Из сообщения Следкома Приморья можно сделать вывод, что Самсонов, предположительно, показывал ребенку, как пользоваться секс-игрушкой - и за это секретарю владивостокского отделения КПРФ грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

После обысков депутата доставили в следственный отдел, где, по словам его адвоката Натальи Касиловой, состоялась очная ставка с потерпевшим, ныне уже 14-летним подростком. По словам адвоката, парень подтвердил, что Самсонов на отдыхе в 2018 году в его присутствии показал фаллоимитатор и рассказал, что с ним надо делать, а также позвал его купаться голышом. Депутат в свою очередь сказал, что такого эпизода не было, этого мальчика он видит впервые, а вот его отца узнал и даже поздоровался за руку перед очной ставкой. Оказывается, с отцом пострадавшего Самсонов ранее не раз отдыхал на Шаморе в одном палаточном лагере, рассказала адвокат.

Депутат вину не признал и уже в день задержания объявил голодовку. А к следственному отделу, где он находился, вызывали врачей.

Избрать меру пресечения удалось только со второго раза. В суд его привезли еще накануне вечером, 18 ноября, но заседание провести не удалось - Самсонову стало плохо, поднялось давление, ему вызвали скорую и доставили в терапевтическое отделение. Продолжилось заседание утром в пятницу, 19 ноября. В итоге Фрунзенский районный суд отправил Самсонова в СИЗО на два месяца. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, дело взято на контроль в центральном аппарате СК.

Справка КП

Артем Самсонов – член КПРФ с января 2009 года. Является секретарем владивостокского местного отделения партии. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному округу, став в приморском парламенте ярким оппозиционером. В 2016 году смог повторить успех и снова пройти в ЗС ПК по округу. А вот в 2021 году Самсонов сделал ставку на Госдуму, и хоть победить по Владивостокскому округу не смог, в краевой парламент все равно попал – по партийным спискам, благодаря высокому результату партии в целом по Приморью. В ЗС ПК занимает пост зампредседателя комитета по региональной политике и законности. Женат, воспитывает сына.

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