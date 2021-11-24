Доходы в бюджете Приморья увеличатся на 17% в 2022 году

Налоговые доходы составят порядка 110 миллиардов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Налоговые поступления в бюджет Приморья, согласно информации пресс-службы Законодательного собрания края, увеличатся на 17% по сравнению с прошлогодним показателем. Сумма составит 109, 7 миллиардов рублей. Как пояснили специалисты, в крае рост доходов от торговли всех видов и гостиничного бизнеса.

- Доходная и расходная части главного финансового документа Приморья на текущий год увеличены в одинаковом объеме - на 7,67 млрд рублей. Размер дефицита остался без изменений [8,3 миллиарда], - уточнили в приморском парламенте. Ранее сообщалось, что доходы краевого бюджета мобилизованы до 144,8 миллиарда рублей.

В пресс-службе Заксобрания Приморья пояснили, что из-за корректировки бюджета на 2021 год и 2022-2023 общая сумма доходов - 165,64 миллиарда рублей. Расходы составят 173,98 миллиарда рублей. Дефицит края - 8,3 миллиарда рублей, из которых пополнение бюджета за счет налогов - 5,75 миллиарда рублей.

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