Неадекватный мужчина требовал вызвать полицию из-за разбитого им же окна во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, тг-канал dpskontrol_125rus

В Приморье на камеры очевидцев попала ужасающая история. Неадекватный мужчина на Надибаиде, 32, разбил окно. Затем он начал просить помощи и сотрудников полиции - но когда те приехали, он начал кричать и требовать других.

Как сообщили в социальных сетях, где опубликовали видео, когда приехали органы правопорядка, мужчина назвал их оборотнями. Именно поэтому он начал требовать замены сотрудников на "настоящих". Окно разбито на третьем этаже дома - будто бы маленькой табуреткой.

Пока неизвестно, что стало мотивом владивостокца так поступить - предположительно, герой истории под воздействием психоактивных веществ. К слову, это самая популярная версия жителей, которые оставили свои комментарии под видео.

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