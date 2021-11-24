На Золотом мосту во Владивостоке лед с крыши машины чуть не убил другого водителя

Фото: принтскрин видео, dps_vl

Во Владивостоке автолюбитель заснял свое "второе рождение". На Золотом мосту ехавший впереди Honda Vezel, видимо, не позаботился о чистке льда с авто - глыба с крыши на скорости улетела в автомобиль сзади.

Как видно на кадрах, опубликованных в соцсети, кусок льдины разбивается о боковую часть капота авто. Если бы глыба прилетела чуть ближе к центру лобового стекла - возможно, она бы пробила его, и случилась бы трагедия.

- Передаю пламенный привет водителю Honda Vezel <...>. Сегодня чуть не выбил мне лобовое куском льда, сорвавшимся с его крыши. Если он не может почистить свою крышу от льда - я могу приехать и сделать это молотком. Люди, чистите свои крыши! Так и убить можно кого-то, - написал рассерженный автор.

Внимательные приморцы не остались равнодушными в комментариях: многие отметили, что лед летит не с автомобиля. Другие, напротив, раз за разом ставят видео на паузу и утверждают, что глыба оторвалась с правого борта авто.

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