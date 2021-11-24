Новым главой теруправления Росрыболовства Приморья стал экс-начальник сахалинского порта

Губернатор встретился с новым главой. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Главой приморского теруправления Росрыболовства назначен 45-летний юрист Руслан Румянцев. Он уроженец Сахалина, до этого возглавлял Корсаковский морской торговый порт.

Об этом стало известно из приказа Минсельхоза, документ опубликовал портал Fishnews.

- Руслан Владимирович Румянцев родился в 1976 г. в Южно-Сахалинске. Окончил Московский государственный университет коммерции («юрист гражданского права»), Хабаровский банковский техникум ЦБ РФ («внутренний аудит предприятий»), - сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

При этом до 2009 года чиновник служил в Минобороны и является подполковником запаса. Корсаковский морской торговый порт он возглавлял с 2013 по 2020 год.

Отметим, что сегодня, 24 ноября, встречу с новым руководитель теруправления провел Олег Кожемяко, глава края, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

- Нужно навести порядок в деятельности рыборазводных заводов, оценить их эффективность, насколько за последние годы увеличился объём лососёвых пород, которые выпускаются в реки. Я категорически против загородок, которые не пропускают рыбу на нерест, предприятий по забою лосося и производству икры», – заявил глава Приморья, - сказал губернатор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03